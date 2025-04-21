Гербольдт считает странным решением завершение карьеры Худайбердиевой и Базина

Тренер Катарина Гербольдт прокомментировала решение завершить карьеры чемпионов России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Жаль, что Худайбердиева и Базин завершили карьеру в паре. Ну а что делать? Каждый год кто-то заканчивает карьеру, а кто-то — начинает. Это норма спортивной жизни. Значит, ребята решили для себя, что они достигли максимума. Когда ты это понимаешь, приходишь к выводу, что пора заканчивать.

Лично для меня решение о завершении карьеры странное. Они даже не попробуют кататься в олимпийский сезон. Не знаю, кого от танцев выбрали туда, но это решение нелогичное. Хотя на сегодняшний день у них не было шансов стать первым номером в сборной России. Пока катаются Степанова и Букин, это невозможно», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.