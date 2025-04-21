Тарасова: Базин и Худайбердиева вряд ли попали бы в топ-10 на ОИ. А это для страны 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова равнодушно восприняла новость, что чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ушли из спорта.

«Завершили карьеру, не начав её. В России они выиграли всё, когда никого не было. Сейчас до пары Букина/Степановой они недотягивают. Если бы они поехали на Олимпиаду, то для чего? Что они привезли бы стране? На Игры едут спортсмены, которые завоёвывают медали. Может быть, пара Базина и Худайбердиевой попала в десятку, а может, и нет. Но при чём тут Олимпиада? Зачем себя преувеличивать? Поездка на Олимпиаду — это не санаторий. Это защита чести страны! Олимпиада — это не просто кататься, а быть полезным команде. Что за внутренний дух у пары? В лучшем случае Базин и Худайбердиева вряд ли попали бы в десятку. А что это для страны? 0. Они хорошие, симпатичные ребята. Но не показали результата, которые позволил бы нам думать о том, что они будут в шестёрке лучших на Играх. Не сделали ничего нового», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».