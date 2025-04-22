Егор Базин — о завершении карьеры: основной нашей целью была поездка на Олимпиаду

Российский фигурист Егор Базин, выступавший в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, рассказал о причинах завершения карьеры.

«Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Всё это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры.

Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше. Внутри России целей мы, наверное, уже не ставили. То, что хотели выиграть, — мы выиграли. Установка на сезон была кататься так, как мы не катались до этого. Мной всегда двигала цель кататься так, чтобы при просмотре мне самому понравилось. И с этим пунктиком на ЧР-2025 я разобрался. Тем самым смог с собой полностью внутри договориться, чтобы закончить карьеру.

Как мне кажется, у нас, и лично у меня, за карьеру было почти всё, что нужно испытать. Победы, слёзы, злость, разочарования, травмы, взлёты, падения и полное удовлетворение от своей работы, поддержка и любовь близких, преданные болельщики, упёртые и целенаправленные тренеры, полные трибуны и наш всеми любимый только что залитый лёд перед последней разминкой чемпионата России…» — приводит слова Базина «Матч ТВ».