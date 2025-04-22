Этери Тутберидзе подала иск в суд из-за залива жилья

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась в суд с иском к ГБУ города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов с просьбой о возмещении ущерба из-за залива жилья. Об этом сообщает ТАСС.

22 апреля дело было рассмотрено в первой инстанции. Заседание назначено на 20 мая.

Этери Тутберидзе работает с фигуристами одиночного катания и парного. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.