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Этери Тутберидзе подала иск в суд из-за залива жилья

Этери Тутберидзе подала иск в суд из-за залива жилья
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась в суд с иском к ГБУ города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов с просьбой о возмещении ущерба из-за залива жилья. Об этом сообщает ТАСС.

22 апреля дело было рассмотрено в первой инстанции. Заседание назначено на 20 мая.

Этери Тутберидзе работает с фигуристами одиночного катания и парного. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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