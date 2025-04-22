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Кондратюк, Алиев и Степанова/Букин выступят в шоу «Ледовая семья» в Петербурге

Кондратюк, Алиев и Степанова/Букин выступят в шоу «Ледовая семья» в Петербурге
Марк Кондратюк
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Чемпионы Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев примут участие в гала-шоу «Ледовая семья» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ледовое шоу состоится на площадке СК «Юбилейный» в субботу, 26 апреля. Начало мероприятия назначено на 18:00.

Помимо Кондратюка и Алиева, в шоу также примут участие четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова, серебряные призёры чемпионатов Европы Александр Самарин и Артур Даниелян, победительница этапов Гран-при России и призёр финала серии Анна Фролова, победитель этапа Гран-при России Матвей Ветлугин, призёры этапов Гран-при Ксения Гущина, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Софья Важнова, Григорий Фёдоров, ученицы Светланы Соколовской Алиса и Диана Мильто.

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