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Авербух поставит одну из программ для Софьи Муравьёвой на следующий сезон

Авербух поставит одну из программ для Софьи Муравьёвой на следующий сезон
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Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поставит одну из программ для вице-чемпионки России — 2024 Софьи Муравьёвой. Об этом Авербуха попросил новый наставник Софьи, заслуженный тренер России Алексей Мишин.

«Алексей Николаевич обратился с предложением о постановке программы для Софьи Муравьёвой на следующий сезон», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, 14 апреля стало известно об уходе Софьи Муравьёвой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Фигуристка тренировалась там с 2020 года. Под руководством Плющенко она выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам. Новым тренером Софьи стал бывший наставник Плющенко Алексей Мишин. Для этого Муравьёва переезжает из Москвы в Санкт-Петербург.

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