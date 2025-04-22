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Яна Рудковская пригласила Худайбердиеву и Базина выступать в своих шоу

Яна Рудковская пригласила Худайбердиеву и Базина выступать в своих шоу
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, пригласила чемпионов России в танцах на льду Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина выступать в своих шоу.

«Ребятам можно пожелать только удачи. Была очень красивая и шикарная пара. Жалко, что такая молодая пара завершает карьеру. Очень люблю Лизу и Егора, мы будем рады их видеть в шоу. Жалко, что чемпионы России завершают карьеру, у них всё должно было быть впереди», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Худайбердиева и Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность попасть на Олимпийские игры.

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