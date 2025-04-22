У Владислава Дикиджи обе программы на сезон-2025/2026 уже поставлены

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что обе программы его ученика на следующий сезон-2025/2026 уже поставлены. При этом имена хореографов не раскрываются.

«Обе программы Влада поставлены, но недавно, пока ещё до конца не отработаны. Ближе к началу сезона будут вырисовываться конкретно те программы, которые мы хотели бы увидеть. Что-то будет добавляться, что-то убираться. Это нормальный творческий процесс», — приводит слова Татаурова ТАСС.

В сезоне-2024/2025 Дикиджи стал первым на чемпионате России — 2025, на двух этапах Гран-при России, а также занял четвёртое место на российском финале Гран-при.