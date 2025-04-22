Нина Мозер: постановка короткой Хабибуллиной/Княжука завершена. Будет другой по стилистике

Известный специалист Нина Мозер, тренирующая бронзовых призёров чемпионата России — 2025 Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, заявила, что постановка новой короткой программы для их подопечных уже завершена. Напомним, Наталья и Илья перешли к Мозер в прошлое межсезонье. Они являются единственной взрослой парой тренера.

«Постановка короткой программы завершена, выглядит это здорово. Сейчас приступили к работе над произвольной. Наташа и Илья в этом году будут другими и по стилистике, и по другим факторам.

С 1 по 10 мая их ждёт небольшой отпуск, а затем – восстановительный сбор, ОФП, совмещённая с лечением – пока ещё боремся со старыми проблемами. Да, всё не быстро, но решаемо», – приводит слова Мозер ТАСС.

Помимо бронзы ЧР-2025, Наталья и Илья взяли в этом сезоне серебро финала Гран-при России.