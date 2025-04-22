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Софья Муравьёва объявила о переходе в группу Алексея Мишина

Софья Муравьёва объявила о переходе в группу Алексея Мишина
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва официально объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина.

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Санкт-Петербурге, но и замечательные люди, Юбилейный и новая глава в жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь мы пройдём с вами интересный и яркий путь!» — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Софьи Муравьёвой

Фото: из личного архива Софьи Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.

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