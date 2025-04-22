«Несмотря на наши сложные отношения». Плющенко отреагировал на переход Муравьёвой к Мишину

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко опубликовал пост, посвящённый переходу его многолетней ученицы, серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софьи Муравьёвой в группу заслуженного тренера России Алексея Мишина.

«Соня, мы прошли с тобой пятилетний путь. Он был интересным и ярким! Были программы, которые раскрыли тебя как высококлассную спортсменку! Выучили с тобой аксель в 3,5 оборота, который тебя поднял на совершенно другой уровень!

Впереди у тебя новый путь — у Великого Алексея Николаевича Мишина, это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона.

Буду следить за твоими успехами под руководством нового штаба! У тебя прекрасный наставник, с которым я прошёл 20-летний ярчайший путь в своей карьере.

Ты всё сможешь! Я в тебя верю!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.