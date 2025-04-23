Загитова, Медведева и Туктамышева станут хедлайнерами шоу Тутберидзе в Петербурге

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира Елизавета Туктамышева станут хедлайнерами шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Шоу состоится 29 апреля во дворце спорта «Юбилейный», начало назначено на 19:00 по московскому времени.

Также в шоу примут участие нынешние звёзды сборной России по фигурному катанию и легенды прошлого. В списке участников – двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратная чемпионка России и победительница финала Гран-при Аделия Петросян, а также обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при ISU и двукратная победительница первенства России Софья Акатьева.

Как отмечают организаторы, в шоу «Чемпионы на льду» всё внимание сосредоточено на спортсменах и их профессионализме. Каждое выступление — это неповторимая история, где фигуристы демонстрируют сложнейшие спортивные элементы в сопровождении художественного света, создавая уникальную атмосферу.

Завершением шоу станет захватывающий прыжковый батл. Участники шоу выйдут на лёд, чтобы продемонстрировать сложнейшие элементы ультра-си. Комментатором батла выступит Максим Траньков.