Татьяна Тарасова оценила переход Софьи Муравьёвой к Алексею Мишину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение серебряного призёра чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софьи Муравьёвой перейти в группу заслуженного тренера России Алексея Мишина.

«Надеюсь, что этот переход пойдёт ей на пользу. Будем живы, будем видеть. Желаю, чтобы Алексею Николаевичу было интересно с ней работать, чтобы она старалась и много работала», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет.