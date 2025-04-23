Мать 12-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера в сторону её дочери

12-летняя фигуристка Дарья Антонова подверглась сексуальным домогательствам от тренера Константина Медовикова. Об этом рассказала её мать Татьяна Антонова.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — приводит слова Татьяны Антоновой «РИА Новости Спорт».

По её словам, инцидент произошёл на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры» в январе 2025 года. На них Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда, после чего тренер в зоне объявления оценок прижал девочку к себе, дважды коснувшись области груди. Этот момент попал в официальную трансляцию соревнований.

Татьяна Антонова добавила, что позднее дочь рассказала ей о другом случае неподобающего поведения тренера. На время Медовиков прекратил работу в школе, однако остался в президиуме региональной федерации. Позднее поступило обращение с требованием вернуть Дарью к нему в группу. Сейчас Татьяна Антонова приняла решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.