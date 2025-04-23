Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мать 12-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера в сторону её дочери

Мать 12-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера в сторону её дочери
Аудио-версия:
Комментарии

12-летняя фигуристка Дарья Антонова подверглась сексуальным домогательствам от тренера Константина Медовикова. Об этом рассказала её мать Татьяна Антонова.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — приводит слова Татьяны Антоновой «РИА Новости Спорт».

По её словам, инцидент произошёл на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры» в январе 2025 года. На них Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда, после чего тренер в зоне объявления оценок прижал девочку к себе, дважды коснувшись области груди. Этот момент попал в официальную трансляцию соревнований.

Татьяна Антонова добавила, что позднее дочь рассказала ей о другом случае неподобающего поведения тренера. На время Медовиков прекратил работу в школе, однако остался в президиуме региональной федерации. Позднее поступило обращение с требованием вернуть Дарью к нему в группу. Сейчас Татьяна Антонова приняла решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Материалы по теме
Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера, когда ей было 11 лет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android