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СК Новосибирска начал проверку информации о домогательствах тренера по фигурному катанию

СК Новосибирска начал проверку информации о домогательствах тренера по фигурному катанию
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Следственный комитет Новосибирска начал проверку по факту информации о домогательствах тренера по фигурному катанию муниципального Центра зимних видов спорта к ученицам. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — приводит слова представителя пресс-службы СК.

В адрес новосибирского тренера по фигурному катанию поступили жалобы от родителей. Педагога обвиняют в неподобающем поведении. Матери утверждают, что тренер домогался их детей, трогал девочек, в том числе за грудь. Женщины написали на тренера заявление в правоохранительные органы, после чего его уволили.

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