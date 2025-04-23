СК Новосибирска начал проверку информации о домогательствах тренера по фигурному катанию

Следственный комитет Новосибирска начал проверку по факту информации о домогательствах тренера по фигурному катанию муниципального Центра зимних видов спорта к ученицам. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — приводит слова представителя пресс-службы СК.

В адрес новосибирского тренера по фигурному катанию поступили жалобы от родителей. Педагога обвиняют в неподобающем поведении. Матери утверждают, что тренер домогался их детей, трогал девочек, в том числе за грудь. Женщины написали на тренера заявление в правоохранительные органы, после чего его уволили.