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Боброва и Журанков высказались о решении Худайбердиевой и Базина завершить карьеру

Боброва и Журанков высказались о решении Худайбердиевой и Базина завершить карьеру
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» прокомментировали решение Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина завершить карьеру.

Боброва: Хочется Лизе с Егором пожелать, чтобы они открыли новую страницу своей прекрасной книги жизни, я уверена, всё у них получится. Может, это будет какая-то тренерская работа, будут кататься в шоу. Может, они будут помогать развивать фигурное катание.

Журанков: Пожелаю Лизе с Егором чуть-чуть отдохнуть, два-три-четыре месяца отдохнуть от этого графика. Скинуть с себя определённый психологический груз, который висел. Многим было это ясно по тому, как развивались события после нового года и по их комментариям. Мне кажется, сейчас такое время, когда одна дверь закрывается, а многие другие открываются.

Боброва: Мы благодарим Лизу и Егора за такой прекрасный путь в спорте, были очень классные программы. Они запомнятся многим любителям фигурного катания, это 100%.

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