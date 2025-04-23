«А чего столько лет мы ждали и молчали?» Журанков — о скандале с Жилиной и Розановым

Журналист Андрей Журанков высказался по поводу сообщений о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова к фигуристке Веронике Жилиной.

«Я не пытаюсь его выгораживать, нет. Для меня существует только один вопрос: а чего столько лет мы ждали и молчали, чтобы начать это говорить? Если случилось то, что случилось, и если вы на 100% в этом уверены, то тогда это уголовный кодекс Российской Федерации, идите по правовому пути. А здесь как в истории с Николаем Соренсеном – 10 лет назад он плохо обо мне подумал и плохо подействовал, но это я утрирую, конечно.

Есть правовое поле, и если вы существуете в правовом поле, то существуйте. А получается, что вы не идёте в это поле, на годы замолкаете, предполагая, что человек может и дальше так действовать, а потом вдруг спустя время всплываете и начинаете закидывать человека обвинениями, которые тянут на уголовку», — рассказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».