Боброва о скандале с Розановым: нужно пресекать, чтобы в следующие разы это не произошло

Экс-фигуристка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» вместе с журналистом Андреем Журанковым высказалась по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова.

Боброва: К сожалению, сейчас в разных видах спорта, в художественной гимнастике, в спортивной гимнастике, знаю такое – когда девочки, а порой и мальчики открывают правду спустя много лет. У меня тоже есть вопрос, почему не тогда, а сейчас. Возможно, были какие-то причины. Но в инфополе вроде как этой причины и нет – стеснялись, боялись, почему именно сейчас? Тогда это дело не так бы громко звучало, как сейчас, потому что средства массовой информации это всё распускают.

Второй момент важный, который хотела бы осветить – к сожалению, эта проблема существует и существует очень много лет. О ней действительно нужно говорить.

Журанков: Эта проблема существует не много лет, а много десятилетий. Чаще всего это существует в индивидуальных видах спорта, где идёт личный контакт тренера и ученика или ученицы. Это было всегда, это касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, фигурного катания и так далее. В игровых видах спорта тоже бывали случаи, никто это не отрицает.

Боброва: Резюмируя: это плохо – 100%, с этим надо что-то делать – 200%. Но об этом нужно говорить и что-то с этим делать здесь и сейчас, по горячим следам. Не да бог это ещё где-нибудь и когда-нибудь произойдёт, но мы в таком мире живём, к сожалению. Нужно пресекать, чтобы в следующие разы это не произошло.