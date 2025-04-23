Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Обвинённый в домогательствах тренер остаётся членом региональной федерации

Обвинённый в домогательствах тренер остаётся членом региональной федерации
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Константин Медовиков, обвинённый в сексуальных домогательствах 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, остаётся членом Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН). Об этом сообщил президент ФФККН Александр Тарасов.

«Комментировать обвинения в его адрес я не могу, потому что для этого есть следственные органы. Они опрашивают детей, тренеров, родителей, руководство учебного учреждения. И именно им выносить решение о том, был ли данный факт (домогательств) или нет.

После того как это всё случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он всё ещё член нашей федерации. Но для того, чтобы нам сделать какие-либо выводы, нам нужны документы. Если он виноват, значит, будем рассматривать этот вопрос в федерации», — приводит слова Тарасова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Мать 12-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера в сторону её дочери
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android