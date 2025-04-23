Обвинённый в домогательствах тренер остаётся членом региональной федерации

Тренер Константин Медовиков, обвинённый в сексуальных домогательствах 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, остаётся членом Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН). Об этом сообщил президент ФФККН Александр Тарасов.

«Комментировать обвинения в его адрес я не могу, потому что для этого есть следственные органы. Они опрашивают детей, тренеров, родителей, руководство учебного учреждения. И именно им выносить решение о том, был ли данный факт (домогательств) или нет.

После того как это всё случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он всё ещё член нашей федерации. Но для того, чтобы нам сделать какие-либо выводы, нам нужны документы. Если он виноват, значит, будем рассматривать этот вопрос в федерации», — приводит слова Тарасова «РИА Новости Спорт».