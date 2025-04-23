Боброва — о переходе Муравьёвой к Мишину: хочу верить, что это даст Соне некий толчок

Экс-фигуристка Екатерина Боброва высказалась о переходе Софьи Муравьёвой к Алексею Мишину.

«Я хочу верить, что это даст Соне некий толчок. Это смена города, это смена атмосферы на льду: не когда тебе всё на блюдечке с голубой каёмочкой – здесь сколько хочешь живи, тренируйся, один тренер, другой тренер, шоу за много денег… у Мишина будет совершенно другой расклад. Никто, простите за такую фразу, сюсюкаться с тобой не будет. Здесь произойдёт взросление, понятие ценности своей работы. Надеюсь, что некий спарринг, в том числе с мальчиками, пойдёт на пользу», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».