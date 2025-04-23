Журанков – о Малинине: Илье нарабатывают диапазон, если он остановится – это будет потеря

Журналист Андрей Журанков высказался о прогрессе американского фигуриста двукратного чемпиона мира Ильи Малинина.

«Малинин в чём-то уступает прирождённым «катальщикам», но он делает огромный прогресс. И мне очень понравился его показательный номер с маской после командного чемпионата мира. Он очень правильно поставлен. Если так посмотреть, вот есть Браун – короткая, произвольная, показательный – три разных образа, три разных настроения, три разных ритма, три разных движения.

У Малинина невероятный рэп, классный «вампир» и показательный с философским подтекстом. Это правильно, они ищут для Малинина образы. Любой крутой артист, любой крутой пианист, певец, чем больше октав берёт, тем он круче. Чем больше диапазон – тем он круче. И они сейчас нарабатывают Малинину диапазон. Это очень важно. Если Малинин сейчас остановится и перестанет этот диапазон нарабатывать, это будет большая потеря, в том числе для нас, любителей фигурного катания», — рассказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».