Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журанков — о стагнации Степановой и Букина: вопрос сложный и болезненный

Журанков — о стагнации Степановой и Букина: вопрос сложный и болезненный
Александра Степанова и Иван Букин
Комментарии

Журналист Андрей Журанков высказался об отсутствии новых идей в программах Александры Степановой и Ивана Букина.

«Сложный вопрос и болезненный. Давайте подождём олимпийские программы. Пока мы их не увидели, это всё только наши слова. Представьте, премьера новых программ – и все сразу: «Ух ты! Новые поддержки, новые вещи, какие-то связки новые интересные!» И всё, что было в этом сезоне, охи и ахи, забудем и простим за эти две классные постановки», — рассказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Андрей Журанков прокомментировал скандал с участием фигуристки Вероники Жилиной и хореографа Сергея Розанова.

Материалы по теме
«А чего столько лет мы ждали и молчали?» Журанков — о скандале с Жилиной и Розановым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android