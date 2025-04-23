Журанков — о стагнации Степановой и Букина: вопрос сложный и болезненный

Журналист Андрей Журанков высказался об отсутствии новых идей в программах Александры Степановой и Ивана Букина.

«Сложный вопрос и болезненный. Давайте подождём олимпийские программы. Пока мы их не увидели, это всё только наши слова. Представьте, премьера новых программ – и все сразу: «Ух ты! Новые поддержки, новые вещи, какие-то связки новые интересные!» И всё, что было в этом сезоне, охи и ахи, забудем и простим за эти две классные постановки», — рассказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Андрей Журанков прокомментировал скандал с участием фигуристки Вероники Жилиной и хореографа Сергея Розанова.