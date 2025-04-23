Журанков — о лучшем одиночнике России: Дикиджи или Гуменник? Отвечая на вопрос — Кондратюк

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали лучших одиночников в России и в мире по итогам этого сезона.

Журанков: Лучший одиночник в мире у меня Малинин.

Боброва: Согласна. Малинин боролся в этом сезоне, хотел показать всё больше и больше. Большое уважение к тому, что на чемпионате мира он сделал всех на очень много баллов. И мне нравятся его программы.

Журанков: Если брать в России, то вопрос, Влад Дикиджи или Петя Гуменник. Отвечая на этот вопрос, я сказал для себя – Марк Кондратюк.

Боброва: У меня Дикиджи или Кондратюк. Но я бы поставила на самом деле Влада Дикиджи, хотя бы за то, что… Вот вы помните, как мы прошлый сезон желали Владу всего наилучшего в прошлом сезоне, нас за это хейтили, а в этом мы его только хвалили. Работа проделана над постановками, как чисто он катался от старта к старту. Очень большой виден прогресс. Поэтому ставлю его на первое место.

Журанков: Для меня финиш сезона, прокаты Гуменника смазали впечатление от Дикиджи в первой половине сезона, на чемпионате России. Поэтому для меня железного Дикиджи как лучшего одиночника России нет.