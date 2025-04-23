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Журанков и Боброва назвали лучшие танцевальные дуэты сезона

Журанков и Боброва назвали лучшие танцевальные дуэты сезона
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали лучшие танцевальные дуэты в России и в мире по итогам этого сезона.

Боброва: Лучшая танцевальная пара в мире – канадцы Гиллес и Пуарье. Если в России, то понятно, что по результатам Степанова с Букиным. Но я хочу отметить взрыв и прогресс…

Журанков: Хаврониной и Нарижного?

Боброва: У них тоже был, без вопросов. И мне очень нравится их произвольный танец. Но отметить прогресс хочу Кагановской и Некрасова.

Журанков: Для меня лучшая танцевальная пара сезона в России – Хавронина и Нарижный.

Ранее Андрей Журанков прокомментировал скандал с участием фигуристки Вероники Жилиной и хореографа Сергея Розанова.

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