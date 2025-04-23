Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журанков и Боброва назвали лучшие спортивные пары сезона

Журанков и Боброва назвали лучшие спортивные пары сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком назвали лучшие спортивные пары в России и в мире по итогам этого сезона.

Боброва: Японцы Рику Миура и Рюити Кихара – лучшая спортивная пара в мире в этом сезоне.

Журанков: Согласен. Они сейчас командным чемпионатом мира забили за собой это звание. Немцы очень лезли вверх, Хазе/Володин были близки, но японцы пока круче.

Боброва: В России обожаю Мишину и Галлямова, они, бесспорно, лучшие, чемпионы, 100%. Но очень хочу отметить Хабибуллину/Княжука. Они пропустили старт сезона, но за последние несколько стартов доказали, что, ребята, мы тут. Не забывайте про нас. Очень классно катались, видны качественные постановки.

Журанков: Они изменились, я даже вспомню «белок» с «Русского вызова». Как к этому не относись – это новое. Ребята новые. И отмечаем их как лучших по прогрессу в сезоне.

Материалы по теме
«А чего столько лет мы ждали и молчали?» Журанков — о скандале с Жилиной и Розановым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android