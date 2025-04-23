Журанков и Боброва назвали лучшие спортивные пары сезона

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком назвали лучшие спортивные пары в России и в мире по итогам этого сезона.

Боброва: Японцы Рику Миура и Рюити Кихара – лучшая спортивная пара в мире в этом сезоне.

Журанков: Согласен. Они сейчас командным чемпионатом мира забили за собой это звание. Немцы очень лезли вверх, Хазе/Володин были близки, но японцы пока круче.

Боброва: В России обожаю Мишину и Галлямова, они, бесспорно, лучшие, чемпионы, 100%. Но очень хочу отметить Хабибуллину/Княжука. Они пропустили старт сезона, но за последние несколько стартов доказали, что, ребята, мы тут. Не забывайте про нас. Очень классно катались, видны качественные постановки.

Журанков: Они изменились, я даже вспомню «белок» с «Русского вызова». Как к этому не относись – это новое. Ребята новые. И отмечаем их как лучших по прогрессу в сезоне.