Журанков — о Лью: не гениальная фигуристка, давайте честно, не Костнер и не Щербакова

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком назвали лучших одиночниц в России и в мире по итогам этого сезона.

Боброва: Лучшая одиночница в мире – Алиса Лью.

Журанков: Согласен. Командник снова сработал за неё. На командном чемпионате мира Каори Сакамото каталась без груза. На ЧМ был груз ответственности, давил на неё, она плакала… Окей, груз сбросила, катайся… Выходит Лью и в одну калитку. Не гениальная фигуристка, давайте честно. Это не Каролина Костнер, если по-честному, это не Щербакова, вообще нет. И не Медведева. Но она классная и лучшая одиночница в мире в этом году.

Боброва: У нас выигрывает Аделия Петросян. Очень классные постановки, она повзрослевшая, более осознанная. Абсолютное удовольствие за ней наблюдать, пересматривать, от старта к старту она росла. Но отмечаю и Алину Горбачёву, у неё отличная короткая программа.