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Журанков и Боброва назвали Шайдорова и Горбачёву лучшими в номинации «Прогресс года»

Журанков и Боброва назвали Шайдорова и Горбачёву лучшими в номинации «Прогресс года»
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Журналист Андрей Журанков и олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком назвали спортсменов, которые показали самый значительный прогресс по итогам сезона.

Журанков. Прогресс года в мире – Михаил Шайдоров, Нина Петрыкина и Хазе/Володин.

Боброва. Шайдоров – 100%. Петрыкина – да. Но остановимся на Шайдорове.

Журанков. Рост по сезону от старта к старту Миши с Урмановым и Ригини, видно, что они наработали на прогресс года. А в России – Горбачёва.

Михаил Шайдоров — серебряный призёр чемпионата мира, Алина Горбачёва — бронзовый призёр чемпионата России.

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