Журанков и Боброва назвали лучшие программы сезона-2024/2025

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали лучшие постановки завершившегося сезона.

Боброва. Программа года в мире – испанская «Дюна». И добавлю короткую Ильи Малинина, она мне очень нравится.

Журанков: Мои номинации – тоже «Дюна» Смарт/Диас, «Кармэн» Каррейры/Пономаренко и произвольная Миуры/Кихары. И произвольный танец Гиллес/Пуарье.

Боброва. Относительно «Грозового перевала»… Он мне очень нравится, хотя программа хорошая.

Журанков. Побеждает «Дюна». Хорошая короткая программа у Бричги.

Боброва. В России произвольная Петросян, короткая Мухортовой и Евгеньева под Елену Ваенгу, в финале Гран-при они откатали идеально. Сажала смотреть всех, такого параллельного вращения никогда не видела. И короткая программа Горбачёвой.

Журанков. Произвольный танец Леонтьевой и Горелкина. Я так распробовал эту программу во второй половине сезона, они так всё отображают. Реально понравилось.

Боброва. Выбираем в итоге короткую программу Кондратюка. То, с каким драйвом он её катал, под каждый старт была другая музыка…

Журанков. Короткая программа Петросян драматургически поставлена настолько гениально, так здорово всё разложено в три минуты, признался Глейхенгаузу, что это гениально.