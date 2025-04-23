Журанков и Боброва назвали лучшие программы сезона-2024/2025

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали лучшие постановки завершившегося сезона.
Боброва. Программа года в мире – испанская «Дюна». И добавлю короткую Ильи Малинина, она мне очень нравится.
Журанков: Мои номинации – тоже «Дюна» Смарт/Диас, «Кармэн» Каррейры/Пономаренко и произвольная Миуры/Кихары. И произвольный танец Гиллес/Пуарье.
Боброва. Относительно «Грозового перевала»… Он мне очень нравится, хотя программа хорошая.
Журанков. Побеждает «Дюна». Хорошая короткая программа у Бричги.
Боброва. В России произвольная Петросян, короткая Мухортовой и Евгеньева под Елену Ваенгу, в финале Гран-при они откатали идеально. Сажала смотреть всех, такого параллельного вращения никогда не видела. И короткая программа Горбачёвой.
Журанков. Произвольный танец Леонтьевой и Горелкина. Я так распробовал эту программу во второй половине сезона, они так всё отображают. Реально понравилось.
Боброва. Выбираем в итоге короткую программу Кондратюка. То, с каким драйвом он её катал, под каждый старт была другая музыка…
Журанков. Короткая программа Петросян драматургически поставлена настолько гениально, так здорово всё разложено в три минуты, признался Глейхенгаузу, что это гениально.