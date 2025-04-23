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Журанков и Боброва назвали лучшие костюмы сезона-2024/2025 в фигурном катании

Журанков и Боброва назвали лучшие костюмы сезона-2024/2025 в фигурном катании
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Журналист Андрей Журанков и олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали лучшие костюмы завершившегося сезона.

Журанков. Костюм года в мире – Поль Пуарье и Пайпер Гиллес. Они выигрывают костюмами на ритм-танец и на произвольный, суммарно количеством задумок, идей.

Боброва. Количеством обсуждений в том числе, никого не оставили равнодушными.

Журанков. В России я бы выбрал по интересности, соответствию программам костюмы для произвольной программы Бойковой и Козловского.

Канадцы Поль Пуарье и Пайпер Гиллес — серебряные призёры чемпионата мира — 2025 в танцах на льду.

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