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Журанков и Боброва назвали Москвину и родителей Малинина тренерами года

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали лучшего тренера завершившегося сезона в фигурном катании.

Журанков. Тренер года в мире – сначала решил выбрать Мари Франс-Дюбрей. Эта женщина всех поставленных целей в начале сезона добилась. Поставила цель не дать канадцам победить – её выполнили. Сделать Чок/Бейтс трёхкратными – добились. Причём без вопросов. Продвинуть Фир/Гибсон на третье место, сдвинуть итальянцев – сделано. Снимаю шляпу, вижу цель, не вижу препятствий. Но есть ещё Малинина со Скорняковым и Урманов.

Боброва. Арутюнян не выводил на лёд, но столько консультировал и помогал, проделал большую работу.

Журанков. Дюбрей вне конкуренции, а так родители Малинина. В России варианты – Москвина и Урманов.

Боброва. Добавила бы Мишина, он здорово держит форму Семененко. Как стрельнул Лутфуллин в этом сезоне по стабильности, в отношении прошлого сезона.

Журанков. Москвина переиграла полностью в борьбе парного катания. Такая стабильность Мишиной и Галлямова, так профессионально. Всё-таки Москвина.