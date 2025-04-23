Боброва — о турнире на Байкале: треснувший лёд, есть травма, мёрзли там, могли заболеть

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о турнире российских фигуристов на Байкале.

Боброва. Везти на Байкал перед Олимпиадой лучших фигуристов России, ставить на лёд игрушки, чтобы их объезжали, потому что там треснувший лёд… наверное, я чего-то не понимаю. Они ещё мёрзли там, могли заболеть. Есть травма.

Журанков. Не пойму зачем. Вот что они хотели сделать? Грандиозные просмотры, заработали на рейтингах? Непонятная история, держалась в секрете, выдали потом, но ради чего?

Боброва. Если бы это было после Олимпиады, но перед олимпийским сезоном морозить людей на непонятном льду…

Журанков. В советские времена сборную вывозили на «Медео», высокогорный каток в Казахстане. Но там подготовлена инфраструктура. А тут такая история с Байкалом, а что не на Селигер? Вроде как ближе.

Боброва. Я мечтаю покататься на Байкале, уже все покатались, я не покаталась (улыбается).