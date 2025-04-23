Журанков и Боброва назвали Бойкову и Козловского «разочарованием года»

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали главные разочарования в прошедшем сезоне-2024/2025.

Журанков. Эмбер Гленн – чемпионат мира и командник. Кагияма – чемпионат мира и командник, Павлова/Святченко.

Боброва. За Кагияму. Человек с 2019 года, как только вышел с юниоров, не опускался ниже третьего места ни на одном крупном старте, этапы Гран-при, финал, чемпионат мира, чемпионаты четырёх континентов. И вот на таком уровне кататься всё это время… Может, как у Сакамото, предел напряжения. Настя Губанова на ЧМ – разочарование.

Журанков. Но она исправилась на командном ЧМ, выдала два хороших проката.

Боброва. У неё всегда пик формы приходится на чемпионат Европы. Возможно, психология. А в России у меня Синицина как разочарование.

Журанков. А у меня Муравьёва.

Боброва. И Саша Бойкова с Дмитрием Козловским. Они могли быть на высоте, программы в этом сезоне были очень классные, мне очень нравились и короткая, и произвольная.

Журанков. Остановимся на Бойковой и Козловском и на Кагияме.