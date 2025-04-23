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Обвиняемый в домогательствах к фигуристке тренер уволился из школы по собственному желанию

Обвиняемый в домогательствах к фигуристке тренер уволился из школы по собственному желанию
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Тренер Константин Медовиков, обвинённый в сексуальных домогательствах 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, уволился из школы по собственному желанию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Подобных жалоб за 11 лет тренерской работы на Константина Александровича не поступало. Благодаря Константину Александровичу его спортсмены неоднократно становились победителями и призёрами областных, региональных, межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст и старший возраст), всероссийских соревнований.

Константин Александрович Медовиков уволен по собственному желанию из МАУДО «СШ «ЦЗВС» 06.03.2025 г. На данный момент следственный комитет проводит проверку по этому делу», — приводит слова представителя школы источник.

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