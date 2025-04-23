«Почувствовала какую-то свою статусность». Медведева — о сотрудничестве с Dior

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о сотрудничестве с люксовым брендом одежды Dior.

«Я понимаю, что у меня не настолько много вещей, которые составляют для меня какую-то реальную моральную ценность. То есть у меня шмоток огромное количество. Я могла бы тоже принести сейчас, полностью всё забить, но для меня это какая-то материальная всё-таки ценность. И я пыталась выбирать вещи, без которых я не могу жить вообще ежедневно. Либо же вещи с историей, я смотрю и думаю, могу погрузиться в ностальгию.

Мне всегда очень нравился бренд Dior, он такой девичий, и вот фигурное катание, платья, блёстки, они, в принципе, всё то же самое в своей коллекции запихивают. Всё, что блестит, такие юбочки красивые. Я очень долго пускала слюни вообще в принципе на любые вещи из этого бутика. И в какой-то момент российский офис предложил мне сначала дружбу. Потом начали какие-то контакты налаживаться.

И в какой-то момент они сказали, что у них выходит новая модель сумки. «Скажи, что тебе напечатать, а мы тебе пришлём». И для меня это было как что-то вот извне. Я не могла даже себе представить, что такой бренд мне пришлёт какую-то вещь. Кастомную вещь. В тот момент я почувствовала какую-то свою статусность, не в плохом смысле, что я там зазналась», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».