Медведева: когда ты в большом спорте, ты не особо можешь показывать свою важность

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о влиянии профессиональной карьеры на личную жизнь.

«Было бы правильнее, наверное, сказать, что я не вернула своё тело, а обрела его или как-то построила, потому что я другого не знала. С трёх лет, получается, это, наверное, очень жёстко звучит, но нет, и детство у меня было, оно просто чуть другое было. И подростковый период тоже у меня там проходил по-своему. У меня и пубертат был, у меня и там были всякие заскоки вот эти подростковые. Что вот, я вот такая вот, вы меня должны все слушать.

Когда ребёнок вырастает, всё равно же хочется чувствовать свою важность. Такие заскоки у меня тоже были. А когда ты в большом спорте, ты не особо можешь показывать свою важность. Потому что ты должен выходить и работать, и пахать. А свою важность ты где-нибудь там вот… Вот закончишь карьеру, будешь доказывать свою важность. Вот когда я уже закончила или когда я уже к этому подходила аккуратненько, в этот момент мне нужно было себя обрести. Не найти заново, не вернуть себе себя, а вот что-то абсолютно новое в себе открыть», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».