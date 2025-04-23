Медведева — о программе «Мемуары гейши»: для меня это олицетворение моего самовыражения

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева подробно рассказала о программе «Мемуары гейши».

«Но на момент, когда я катала эту программу, моя Олимпиада уже давно прошла. Я поняла уже, что и на следующую Олимпиаду не претендую. Поэтому я такая… Самовыражение!

Для меня эта программа — олицетворение моего самовыражения. Это классно. То есть я могла во время постановки что-то сказать. А мне вот тут неудобно, а мне тут некомфортно. А давай сделаем вот так. Давай сделаем по-другому. Давай вообще всё переставим. Давай музыку поменяем. Давай кусок вырежем, вставим другой», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».