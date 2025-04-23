Медведева: фигурное катание, если посмотреть со стороны, — абсолютный бред

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева поделилась своим мнением о том, как изменилось её восприятие фигурного катания во взрослом возрасте.

«Фигурное катание, если со стороны на это всё посмотреть, просто бред абсолютный. Лезвие, лёд, вода замороженная, колготки, платья, блёстки, а нужно прыгать три оборота в воздухе, приземляться, нагрузка 200 килограммов на позвоночник.

Когда у меня был разрыв между головой и телом, когда ты не задумываешься, вот ты хочешь просто пойти прыгнуть, и ты идёшь и прыгаешь, то есть там как будто бы нет уже инстинкта самосохранения. Просто ты идёшь биться головой о лёд, и тебе нормально. Вот тогда в фигурном катании всё супер.

А когда ты начинаешь подрастать, понятное дело, мозг меняется, и ты начинаешь понимать, что, наверное, это как бы и ненормально, что я подпрыгиваю, три оборота делаю в воздухе, а там ещё это приземлить надо, и постараться не сломаться ещё при этом. И когда начинаешь об этом думать – это уже начало конца», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».