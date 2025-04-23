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Медведева объяснила переезд в Канаду бегством от чрезмерного внимания

Медведева объяснила переезд в Канаду бегством от чрезмерного внимания
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Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему она уехала тренироваться в Канаду после Олимпиады-2018.

«Была возможность просто полностью сменить обстановку и уехать туда, где не будет ежедневных интервью. А что вы чувствуете по поводу того, что вы проиграли? Я после Олимпиады сидела в ресторане, и ко мне подходили люди, а я сижу, ем свой салат. И они такие: «Нам так тебя жаль!» Да с какой стати?

Меня просто начинали постоянно жалеть. Что мы за тебя болели, так жаль, что у тебя не получилось. Не то что вот там, Евгения, поздравляем с серебром. Вот оно лежит, факт, у меня серебро. То, что у меня там внутри, уже неважно, просто констатация факта», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Напомним, на Олимпийских играх — 2018 в корейском Пхёнчхане Медведева дважды стала серебряным призёром Игр, выиграв медали в личном и командном первенствах.

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