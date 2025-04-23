Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Твои ожидания — твои проблемы». Медведева рассказала, как приняла поражение на Олимпиаде

«Твои ожидания — твои проблемы». Медведева рассказала, как приняла поражение на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась об отсутствии золотой медали Олимпийских игр.

«Сразу же после Олимпиады единственное, что мне хотелось, — просто полностью поменять обстановку, просто полностью уйти от того, что вот произошло. Это не то что там какой-то кошмар-кошмар и что вот я хотела просто взять и забыть.

Я не хочу забыть Олимпиаду, это классное на самом деле время. Это праздник спорта, там крутая атмосфера. Дело только в моём ощущении внутри меня. Дело не в тренере, дело не в моей коллеге, которая там младше, старше, вообще всё равно. Дело, в общем и целом, просто в том пузыре, в котором я оказалась. И я чувствовала себя определённым образом. Чувствовала я себя не очень.

Понятное дело, когда ты возвращаешься с Олимпийских игр, ещё на протяжении чуть ли не полугода ты слышишь олимпийский шум. Тут статья, тут пригласили, тут спросили, интервью на интервью. Постоянно это всё мусолится. И для меня итог Олимпиады оказался сложным просто потому, что твои ожидания — твои проблемы», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Материалы по теме
Загитова покрасилась в фиолетовый, у Медведевой — каре! Бум на смену причёсок в фигурке
Загитова покрасилась в фиолетовый, у Медведевой — каре! Бум на смену причёсок в фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android