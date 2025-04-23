Медведева: сломана у тебя нога или нет, ты должен ехать на Олимпиаду или подставишь страну

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением, насколько важным для фигуристов является выступление на Олимпиаде и представление своей страны на соревнованиях.

«Спортивный мир – он совсем другой. Он отличается сильно от того, с чем мы сталкиваемся после завершения карьеры. И мы, наверное, просто привыкаем жить в «этой жестокости», которая таковой для нас не является. На Олимпиаду, на чемпионат мира ты едешь, представляя флаг своей страны. Это ответственность.

Понятное дело, что мы все эгоисты и мы все всё делаем для того, чтобы обеспечить себе и своим детям будущее. Но если ты не защитишь честь страны, никакого будущего своим детям не обеспечишь. Потому что результат равно деньги. Олимпийской золотой медалью, и даже серебряной, можно открыть очень много дверей.

Сломана у тебя нога или нет, ты должен ехать на Олимпиаду, потому что ты заработал квоту. Просто у тебя нет вариантов, ты если не поедешь, ты страну подставишь. И так оно реально будет. Это само собой разумеющееся, как зубы почистить», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Напомним, Медведева представляла Россию на Олимпийских играх — 2018 в корейском Пхёнчхане, где она завоевала серебряные медали в личном и командном первенствах.