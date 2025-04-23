Медведева: большой спорт — это добровольное насилие над собой

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, насколько тяжёлым в физическом и психологическом плане может быть профессиональный спорт.

«На самом деле большой спорт – это добровольное насилие над собой. И понятное дело, что есть моменты, которые неприятные, которые обидными бывают, возможно, тренер где-то может перегнуть палку для того, чтобы тебя так жёстко взять, чтобы ты на переломе доехал до Олимпиады.

Понятное дело, что есть где-то перебор. Но у нас же в жизни тоже есть много переборов. Перебор жестокости есть, но в спорте он не всегда из каких-то злых побуждений. Он, возможно, из-за какого-то сильного желания сделать лучшее», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».