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Медведева: у меня в жизни всё ещё осталось дисциплинарное требование к себе и окружающим

Медведева: у меня в жизни всё ещё осталось дисциплинарное требование к себе и окружающим
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как спортивная карьера повлияла на её восприятие людей в обычной жизни.

«Я чувствую, что в какой-то момент у меня от себя были очень большие ожидания, большие требования к себе. И у меня, видимо, мозг так сформировался, что у меня такие же требования к людям вокруг. Не опаздывать, требования к уместности. Тут улыбнуться, тут поддакнуть, тут сказать «нет». И я понимаю, что это только вот лично моё.

Жизнь – это не спорт. И у меня в жизни всё еще осталось дисциплинарное требование к себе и к окружающим. Потому что мы спортсмены такие от забора до обеда. Нам сказали улыбаться, мы – да-да, я счастлив как бы. У нас это нормально. А когда в жизнь ты выходишь, ты стоишь улыбаешься и не понимаешь: а почему другие не улыбаются? Они тоже должны улыбаться.

И ты вот стоишь и думаешь, блин, люди не такие какие-то. А потом ты понимаешь, что у тебя просто другой склад ума и к людям надо более лояльно относиться», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Напомним, Медведева завершила свою спортивную карьеру в апреле 2023 года.

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