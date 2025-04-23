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Медведева: девчонки из других стран ведут себя на льду по-спортивному нагло

Медведева: девчонки из других стран ведут себя на льду по-спортивному нагло
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, насколько могут отличаться своим поведением фигуристки из разных стран во время соревнований.

«Медиаполе тоже очень влияет на твою репутацию. И, конечно же, об этом и тренеры, и хореографы, и родители думают определённым образом. Понятное дело, что на пресс-конференции нужно как-то с уважением слушать своих соперников.

Нас всегда воспитывали относиться с уважением к сопернику. А девчонки из каких-то, из других стран, такие как американки, китаянки, канадки, они на льду себя ведут достаточно, ну не то что агрессивно, по-спортивному нагло себя ведут. Нас же воспитывают, что соперника, если он катает под музыку, нужно пропустить.

И вот когда ты попадаешь в ситуацию, когда едешь на льду свою программу, а там девочка из какой-либо другой страны просто стоит вот так на тебя и смотрит, объезжай… Это, естественно, вызывает диссонанс», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

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