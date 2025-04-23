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«Полумёртвая домой приходила». Медведева — о совмещении тренировок и развлечений

«Полумёртвая домой приходила». Медведева — о совмещении тренировок и развлечений
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Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, насколько тяжело она чувствовала себя после тренировок во время своей спортивной карьеры.

«Есть фигуристки, которые могли себе, как Ханна Монтана, вести двойную жизнь. С утра школьница, ночью суперзвезда, условно. В моей спортивной карьере такого не было, потому что я физически очень слабая. Потому что у меня просто-напросто не было на это сил.

У меня тренировки с 10 утра до 8 вечера. Кто-то, если есть сила, свободное время, пожалуйста, делай что хочешь, главное, ноги не переломай. И завтра на тренировке в 10 утра будь в здравии, чтобы нормально отработать.

Если тебе нормально пойти в клуб тусоваться и при этом ты как штык в 10 утра и там чисто катаешь произвольную программу — супер, классно. У меня не так. Я там полумёртвая вообще домой приходила, ложилась спать сразу же, часов в 10 вечера, просто потому, что у меня не было никаких вообще ни моральных, ни физических сил на это всё», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Напомним, Медведева завершила свою спортивную карьеру в апреле 2023 года.

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