Медведева: в арсенале тренера нет такого слова, как «компромисс»

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, насколько могут быть требовательны тренеры к фигуристам в российском фигурном катании.

«Роль тренера – это именно такой жёсткий наставник, у которого нет такого слова в арсенале как компромисс. То есть ты либо делаешь, либо до свидания. И это именно то, что в нашей российской школе даёт результат. Есть определённая схема тренировочного процесса, и ты либо в ней, либо нет.

Меня никогда не хвалили. Шутки шутками, понятное дело, но выигрываешь чемпионат мира, день награждения, наслаждаешься, показательные, наслаждаешься, возвращаешься в Москву, всё забываешь, погнали заново работать. Потому что какой у нас пик? С 15−16, а в 20 лет ты уже такая, ого, она всё ещё катается, молодец. То есть, условно, за эти четыре года нужно успеть сделать вообще всё. И желательно по два раза.

Вот, поэтому времени там на похвалу и на какие-то разлюля-малины не было. Хотя хотелось. Но не было», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».