Медведева: когда ты в спорте, деньги — приятный бонус, сейчас я зарабатываю больше

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, насколько важно иметь успешную спортивную карьеру, чтобы иметь возможность зарабатывать.

«Когда ты в спорте, деньги – это приятный бонус. Всё равно, когда ты в спорте, ты не зарабатываешь столько, например, сколько в медийке. Сейчас я зарабатываю намного больше, чем я зарабатывала тогда в спорте. Только под олимпийский сезон у меня начались контракты, причём предложений было много. От многого отказывались, потому что не было времени ни на съёмки, ни на отработку этих контрактов.

Вот такой прям заработок-заработок с проектов появился, когда я рекламировала шампунь Pantene, потом у меня появился Nike. Вот такие какие-то крупные проекты, за которые, когда ты действующий спортсмен и представляешь страну, можешь взяться, потому что это и репутационно нормально, и по времени они подстраиваются.

И с каких-то контрактных обязательств тебе выплачивается гонорар, и он намного больше, чем-то, что ты зарабатываешь с медалей. Поэтому спорт высоких достижений, если ты реально что-то выигрываешь, это работа на будущее. Олимпиада мне дала большую медийку, и благодаря тому, что вот тогда обо мне страна и часть мира узнала, у меня появилась возможность сидеть сейчас здесь, разговаривать с тобой», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Напомним, Медведева завершила свою спортивную карьеру в апреле 2023 года.