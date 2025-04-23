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«Хлеб есть, колбасы нет. Всё, они не знают, что делать». Медведева — о менталитете японцев

«Хлеб есть, колбасы нет. Всё, они не знают, что делать». Медведева — о менталитете японцев
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, что её удивило во время пребывания в Японии и в общении с японцами.

«Менталитет совсем другой. В плане работы они такие прям педанты. Если что-то идёт не так, там сложности большие возникают. То есть если бы у нас, например, что-то пошло не так, то можно экспромтом что-то решить.

У них как будто бы в принципе в культуре это особо не заложено. То есть, если там список есть, например, купить под райдер для спортсменов условно, хлеб, колбасу и масло. Хлеб есть, масло есть, колбасы нет. Всё, они не знают, что делать. Это просто такой склад ума», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Напомним, на Олимпийских играх — 2018 в корейском Пхёнчхане Медведева дважды стала серебряным призёром Игр, выиграв медали в личном и в командном первенствах.

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