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Медведева — об украшениях: хотелось, чтобы все видели, что у меня гвоздь «Картье» на руке

Медведева — об украшениях: хотелось, чтобы все видели, что у меня гвоздь «Картье» на руке
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, насколько для неё важно носить красивые украшения.

«Первое моё украшение, которое я пришла в бутик и купила, стоило 76 тысяч рублей. Тогда для меня это были какие-то просто невероятные деньги. Я пришла и потратила 76 тысяч на кольцо. Сейчас можно зайти посмотреть, сколько оно стоит, около 200 тысяч.

Это было олицетворение того, что вот — я заработала, хочу брендовое кольцо. Чтобы с жиру беситься, знаешь. Казалось бы, можно было его и не покупать, но вот до сих пор я его ношу. Мне хотелось, чтобы все видели, что у меня гвоздь «Картье» на руке. Чтобы все видели и такие подходили: «О, это «Картье?» И я такая: «Да, это «Картье!» То есть мне это надо было. Часто реально можно его на мне увидеть, я прям его ношу уже много лет», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

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