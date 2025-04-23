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Медведева рассказала, как внесла в блок слово «предательница» после переезда в Канаду

Медведева рассказала, как внесла в блок слово «предательница» после переезда в Канаду
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, с какой волной негатива ей пришлось столкнуться после того, как она переехала тренироваться в Канаду, и как она с ним справлялась.

«В блок идут все оскорбления, потому что зачем мне это всё принимать? Понятное дело, что есть люди, которые считают, что комментарии – это та площадка, на которой нужно выражать своё мнение и критику, хотя я так не считаю, потому что это не личное общение, чтобы выражать там какие-то свои недовольства.

В какой-то момент внесла слова «предатель» и «предательница», потому что я переезжала из России в Канаду для того, чтобы дальше представлять Россию, просто каталась у другого тренера. У людей что-то случилось, они не поняли, видимо, решили, что я вообще за другую страну выступать стала. Это я тоже заблокировала, потому что ко мне это тоже никакого отношения не имело.

Всё от «дуры», «мрази» и до матерных слов у меня заблочено, потому что в мою сторону я просто не принимаю такого. Люди, которые смотрели выпуски «Бес комментариев», видят, что мы не берём просто оскорбления. Мы берём какие-то спорные мнения, которые могут вызывать резонанс среди многих людей», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

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