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Медведева: убеждена, что можно успевать всё и с двумя, и тремя детьми

Медведева: убеждена, что можно успевать всё и с двумя, и тремя детьми
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Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева поделилась своим мнением о том, насколько необходим правильный подход к планированию времени, чтобы успевать совмещать карьеру и семью.

«Я спрашивала у олимпийских чемпионок, а каково это вообще? Вот у тебя есть олимпийское золото, есть что-нибудь, что может перекрыть это олимпийское золото? И все они, как одна, ответили, что это семья и дети. Семьи и детей у меня пока что нет своих, поэтому посмотрим, когда они появятся. Тогда я смогу ответить, да или нет.

Я убеждена в том, что можно успевать всё. Нужно просто грамотно планировать и где-то просто адекватно оценивать свои возможности. Я убеждена, что можно успевать всё и с двумя, и с тремя детьми. Вот у меня девочки знакомые и в шоу катаются, и в медийке работают, и с тремя детьми успевают, всё это можно», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».

Медведева завершила спортивную карьеру в апреле 2023 года. На Олимпийских играх — 2018 в корейском Пхёнчхане Медведева дважды стала серебряным призёром Игр, выиграв медали в личном и в командном первенствах.

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